昔日的飯店大亨焦治國2020年3月與兒女駕車違停在新北市三峽區，遭員警攔下開單，爆發衝突，他怒罵員警「王八蛋」等語，檢方在去年底依妨害公務罪起訴，法院審理期間，焦治國堅持不認罪，甚至曾在庭上激動稱「把我槍斃就好」，新北地院近期判焦治國拘役75日，全案可上訴。

焦治國前年3月1日晚間駕駛紅色Lexus轎車，將車違停在三峽區大德路人行道上，遭警方上前勸導，但焦男經勸不聽，反而將車往人行道行駛30公尺，因此被警方攔下取締。

焦男見狀向警方求情未果，憤而出言怒罵稱「不要拿雞X毛當令箭」、「禍害」、「我講你不要王八蛋」等語，甚至還嗆員警「你不辦是孫子」等語，員警當即制止焦男，並依妨害公務罪嫌逮捕，而焦男子女見狀也立即上前安撫焦男。

警方執行公務期間，要求焦男子女離開，但對方不從，持續叫囂，而焦男也對員警怒嗆「你不要拿著雞八毛跟我講」，焦男、交男女兒也出手拉扯員警，導致一員警右手拇指、食指挫傷，焦男、焦男子女3人也都被檢方依妨害公務起訴。

法院審理期間，焦男等3人皆否認犯行；新北地院合議庭依據員警偵查證詞、密錄器等證據，認定焦男和其女兒確實有妨害公務，認為2人藐視公務員執法尊嚴行為、恣意挑戰國家公權力，且犯後飾詞否認犯行，至今仍未與被害人達成和解或賠償。

新北地院依妨害公務、傷害罪判處焦男拘役75日，得易科罰金7萬5000元，焦男女兒則被依妨害公務罪，判拘30日，得易科罰金3萬元；另外，焦男兒子因未有證據認定，有蓄意推擠等攻擊行為，因此判處無罪；全案可上訴。