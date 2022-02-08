亞洲盃女足代表隊於印度孟買機場準備搭乘中華航空專機返國。(體育署提供)

我國女足代表隊近日於印度舉行之2022年女子足球亞洲盃暨2023年紐澳女子足球世界盃資格賽附加賽，展現強韌的拚戰精神，今日上午11時13分已搭上中華航空專機返國，預計今日下午5時返抵國門。後續將持續參加明年2月舉行之2023年紐澳女子足球世界盃附加賽，爭取最後參加世界盃會內賽的參賽資格。

教育部體育署表示，為提供全體代表隊順利返國及最妥善的照顧，在蔡英文總統、行政院蘇貞昌院長政策指示下，本部與中央流行疫情指揮中心、外交部、交通部、駐印度代表處、中華足協以及中華航空等各部會與單位通力合作，目前，全體代表隊38名隊職員，除1名日籍教練與1名旅日球員直接返回日本賡續相關賽事外，其餘36名隊職員全數於今日上午11時13分搭乘中華航空專機CI-5686，從印度孟買國際機場直飛桃園國際機場。

另外，為兼顧防疫與全體代表隊的安全，體育署也在疫情指揮中心指導下，擬妥防疫應變計畫，後續代表隊人員之居家隔離或檢疫期間，體育署將會同中華足協提供密切的關懷與照顧等行政支援。

最後，期盼更多企業及團體共同推展足球運動，以提升我國足球整體國際競爭力，協助女足代表隊邁向2023年紐澳女子世界盃，創造歷史佳績。