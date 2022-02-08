「媒體自由聯盟」和美英澳等國發表聯合聲明，對香港《蘋果日報》關閉及其工作人員被香港當局逮捕表示強烈關切，指責港府利用《國家安全法》壓制新聞界是破壞《香港基本法》和《中英聯合聲明》所確定的香港高度自治和香港人民權利與自由的嚴重負面行動。中國外交部駐港公署發言人對此表示強烈不滿和堅決反對，指出香港由亂轉治、由治及興的歷史大勢不可逆轉，任何以「新聞自由」之名行干預施壓之實的圖謀都是不自量力，注定失敗。

這份聯合聲明說，針對《蘋果日報》的行動是在香港媒體審查日漸增加、公共廣播機構的獨立性不斷承壓，以及香港當局針對新聞記者採取法律行動的背景下發生的。

在聯合聲明上連署的成員表示，針對港府可能公布的新立法表示高度關注，指責這些立法若不是有意，就是不惜承擔一定風險，也要用來消除媒體對政府政策和行動的審查與批評。

聲明呼籲，媒體自由一直是香港多年來獲取成功和國際聲譽的核心所在。香港和中國大陸應當完全尊重並維護這個與中國的國際法律義務相一致的重要權利。

中國外交部駐港公署發言人表示，香港《基本法》和《國安法》明確保障香港居民依法享有的權利自由，包括言論和新聞自由。《國安法》實施以來，香港社會恢復安定，發展重回正軌，新聞自由在安全、穩定、法治環境下得到更好保障，在港國際媒體和記者數量不降反升。

發言人指出，香港是法治社會，有法必依、違法必究，任何人不得將新聞自由作為從事反中亂港勾當、破壞國家安全和社會穩定的擋箭牌。包括「媒體自由聯盟」在內的一些外部勢力對當前特區海晏河清的大好局面視而不見，對香港傳媒發達、信息暢通的客觀事實充耳不聞，反而拉幫結伙、倒打一耙，無端詆毀香港新聞自由，公然干預特區法治，為反中亂港分子撐腰打氣，充分暴露其唯恐香港不亂的險惡用心。這種睜著眼睛說瞎話、昧著良心搞破壞的圖謀終究是痴心妄想，注定竹籃打水一場空。

發言人指出，所謂「媒體自由聯盟」成員自身不是新聞自由的優等生，強行關閉新聞網站的有之，粗暴打壓別國媒體和記者的有之，頻繁阻撓記者參加政府公開活動的有之。僅以美國為例，2020年有至少117名記者被逮捕或拘留，僅在弗洛伊德事件發生後的一周內便發生了148起逮捕或襲擊記者事件。如此斑斑劣跡，又有何資格擺著「教師爺」嘴臉對中國香港指手畫腳、大放厥詞？

發言人重申，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。中方維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，全面準確貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移。中方敦促有關國家和組織認清事實、尊重大勢，恪守國際法和國際關係基本準則，立即停止以任何藉口干預香港事務和中國內政。