日盛投信8日表示，根據DIGITIMES Research預估，2021年全球電動車銷量約600萬台，較2020年成長九成，2025年將達1500萬輛，2030年逾3000萬輛，年複合成長約兩成，電動車占全球汽車銷售有望增長至三成，預估在2040年電動車與燃油車銷量進入黃金交叉。

日盛投信投資團隊表示，倘若202１年是全球電動車高速成長的起始年，2022年即是電動車產量大爆發元年。全球各大傳統車廠在各國政府政策推動與龐大的商機驅使下，也紛紛搶食汽車電動化大餅，包括豐田、福斯、賓士等傳統車廠，或Rivian、Lucid、Canoo等新創品牌紛紛投入電動車研發，蘋果也傳出將開發Apple Car、最快2024年投產。

另全球第三大汽車集團雷諾-日產-三菱聯盟（Renault-Nissan-Mitsubishi），也開始深化彼此的合作關係，未來五年將砸200億美元，在2030年推出逾20款電動車，並將集團旗下一半的車款電動化，電動車成為未來全球車市成長的主要動能，並加速整體汽車產業轉型升級，電動車相關的基礎建設及零組件等也隨著電動車放量而成長。投資人可分批佈局「聚焦電動車/智能車類股的主動式基金」，透過選股掌握產業長期需求爆發的機會。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，產業方面持續看好AI、數據中心、電動車等具備長線趨勢的族群，聚焦打造電動車所需的零組件，除了半導體之外，其中插電混動（PHEV）與純電動車（BEV）所需要的電流、電壓轉換，皆較傳統燃油車大幅提升，加上充電基礎設施的核心技術亦有賴功率模塊，將帶動功率元件需求強勁成長，預期電池裝機量2022年仍將高速成長。