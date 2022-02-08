參選台北市長？ 陳時中昨稱沒拒絕今改口： 不如說是表態不選舉

衛福部長陳時中昨（7）日接受採訪時稱不排斥選舉，引起各界猜測他年底可能參選台北市長，不過今日上午他卻改口稱，「不如說是表態不選」，並稱自己是政務官，一切以政務為主。因其前後說法不同，引起不少網友討論，其中有網友就酸「繼續裝肖耶，改天就變成為國為民，挺身而出」。

2022年底登場的九合一大選，民進黨在台北市長人選的部分，呼聲最高的就是陳時中，他昨日接受專訪時稱「不排斥選舉」，但防疫成功前不會去做多想。不過今日上午行政院舉行「日本食品輸入管制措施」記者會，陳時中被問到有關參選的話題，卻改口稱「與其說是表態要選舉，不如說是表態不選舉！」陳時中說，自己是政務官，現在要心無旁騖的處理政務，並說在政務沒有告一段落前，「我絕對不會有另外的其他思考！」

陳時中的說法在《中時新聞網》、《Yahoo新聞》等平台引起網友討論，不少網友都質疑「說笑的吧？」「政治掛帥的不防疫指揮官」、「防疫靠人民自律，疫苗要人民自購，這種還能做指揮官？」「破口部長背了八百多條人命不負責、3+11也甩鍋」，其中有位網友更酸爆「繼續裝肖耶，改天就變成為國為民，挺身而出」。