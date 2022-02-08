市場研究機構TrendForce指出，8吋晶圓主要產品因備貨動能不墜，使全球產能自2019年下半年起嚴重供不應求，使部分產品轉進12吋生產趨勢逐漸浮現，但仍須待主要產品大量轉進12吋廠生產，預期8吋晶圓產能將持續吃緊，最快2023年下半年才有望紓緩。

TrendForce表示，目前8吋晶圓生產的主流產品，包括大尺寸面板驅動IC、CMOS影像感測器（CIS）、微處理器（MCU）、電源管理IC（PMIC）、MOSFET及IGBT在內的功率離散元件、指紋辨識、觸控IC、音效轉換晶片等。

據TrendForce調查，2020～2025年全球前十大晶圓代工廠的12吋約當產能年複合增長率（CAGR）約10％，當中多數聚焦擴充12吋產能、CAGR約13.2％，8吋產能因設備取得困難、擴產不符成本效益等因素，多半僅以優化等方式小幅擴產，使CAGR僅3.3％。

而電源管理IC、功率離散元件等8吋晶圓主要產品，在電動車、5G智慧手機、伺服器等需求帶動下備貨動能不墜，導致8吋晶圓產能自2019下半年起呈現嚴重供不應求。為解決8吋產能爭奪問題，使部分產品轉進12吋生產的趨勢逐漸浮現。

TrendForce指出，音效轉換晶片（Audio codec）及部分缺貨情況較嚴重的電源管理IC，已陸續規畫轉進12吋製程生產。電源管理IC方面，除了部份蘋果iPhone採用的電源管理IC已採12吋55奈米製造外，大多數的電源管理IC主流製程仍為8吋0.18～0.11微米。

而包括聯發科、高通及立錡等IC設計公司，目前皆已規畫將部分電源管理IC陸續轉進12吋90／55奈米生產。但因產品製程轉換需費時開發驗證，且現階段90/55奈米BCD製程產能總量有限，故短期內紓緩效益仍低，須待2024年主流大量轉進後才能有效紓解。

音效轉換晶片方面，目前筆電用音效轉換晶片主要以8吋晶圓製造，以瑞昱為主要供應商。TrendForce表示，2021上半年因產能排擠導致交期拉長，使筆電出貨受影響，下半年部分一線客戶備貨雖稍加順利，但仍有些中小型客戶因取得不易而受影響。

TrendForce指出，瑞昱目前已與中芯國際（SMIC）合作，將筆電用音效轉換晶片自8吋轉進12吋55奈米製程開發，預計2022年中量產，可望改善音效轉換晶片供應情況。

至於大尺寸面板驅動IC部分，雖然目前多數晶圓廠仍以8吋製造，但合肥晶合（Nexchip）特別提供12吋0.11～0.15微米製程技術生產，目前供貨已相當順暢。不過，TrendForce指出此案屬於特例，主流大尺寸驅動IC暫無轉進12吋趨勢。