亞馬遜將大幅提高其美國的科技領域員工與其他白領員工的薪資天花板，突顯出這場大流行病進一步加劇了美國原已相當激烈的人才競爭。

該電子商務與雲端運算巨頭周一在其內部官網上宣布，公司在美國的最高基本薪資將從年薪16萬美元提高一倍多，至35萬美元。此外，亞馬遜也將提高全球大多數職位的整體薪酬，且調升的幅度將遠超過公司過去所為。這些調整將適用於亞馬遜在全球的公司職員和科技領域員工。

這篇聲明表示，過去一年勞動力市場的競爭異常激烈，在進行各種分析與權衡之後，為了吸引和留住頂尖人才，公司決定進行超乎以往的調薪動作。

亞馬遜發言人Kelly Nantel拒絕對此發表評論，但證實公司確實發布了這項內部公告。

目前尚不清楚有多少亞馬遜員工可以直接受惠於這個最高基本薪資調漲逾1倍的決定。該公告表示，亞馬遜的基本薪資上限「多年來一直維持在16萬美元」。