疾病管制署近日公布預防接種受害救濟審議小組（VICP）1月31日會議紀錄，共審查46名個案，其中3例經判定與疫苗有關，核予救濟，分別為一名接種AZ疫苗者獲救濟7萬元、一名接種莫德納疫苗後死亡者獲救濟30萬元，以及一名接種高端者獲救濟5000元。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明，其中一案因接種AZ疫苗後發生心肌炎，28天內有心肌炎上升的證據，判斷與疫苗有關，給予救濟金7萬元。

莊人祥指出，另一案為接種莫德納疫苗後出現胸痛、全身痠痛、呼吸困難症狀，致死原因是急性心肌梗塞和主動脈剝離，但無法排除發生心肌炎的可能性，無法確定與疫苗的關聯，依預防救濟審議辦法核予救濟金30萬元。

至於接種高端疫苗後獲救濟個案，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩說明，該民眾接種後出現皮膚發癢情形。根據會議記錄，該名嘉義市個案本身有異位性皮膚炎，然而其皮膚癢症狀，無法確定與接種高端疫苗的關聯性，故核予救濟金5000元。