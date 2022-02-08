丁姓男子前年5月涉嫌在桃園平鎮交易毒品，平鎮警方接獲線報前往，但丁男見警隨即逃跑，躲到朋友屋內。員警破門而入，並要求屋主簽下自願搜索同意書，法官認為員警搜索違法，因此判丁男無罪。

平鎮警分局表示，尊重司法判決，案件是否上訴將尊重檢方的決定；另未來也將要求警察同仁用更嚴謹態度及注意執法的法律程序。

法院審理，平鎮警方接獲線報，指前年5月4日，有男生身高接近170公分，壯壯微胖穿白色T恤將在陸光路交易毒品。警方獲報前往，發現丁男像是線報所指毒販，手上又有提袋，正要上前，但丁男隨即轉頭逃跑。

員警雖有喊「警察！不要跑」，但丁男置之不理，還跑到朋友住處躲起來。員警破門而入。員警起初僅在屋內看到吸食器，詢問毒品在哪？因員警包抄時，看到丁男在屋前門跳，懷疑毒品被丟在屋外。員警也先要求徐姓屋主簽署自願受搜索同意書，還以「徐男以外之人轉證人」、「一起送辦」方式威脅他。當時徐姓屋主還說，「你這不是要逼死我嗎？」、「無疑是推我去死路。」最後徐才簽下同意書。

法官認為，警察逮捕犯罪嫌疑人，得搜索立即可觸及之處所，而警察搜索顯存有相當距離的廁所，逾越搜索範圍。員警若認為理由急迫，也應該報請檢察官，受指示下進行，司法警察並無發動「對物緊急搜索權力」，且員警還有時間通知派出所支援，顯現有餘裕。事前、事中卻未請示報告檢察官指揮搜索、事後又未報告檢察官及法院。

法院認為，我國並非集權警察國家，法院為導正警方執行人員執法觀念，應認為警員違法搜索行為所取得扣案之毒品，均無證據能力，因此難認丁男有寄藏禁藥犯行，宣判無罪。