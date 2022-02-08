盧秀燕8日下午2時到西屯區一家連鎖超市，視察雞蛋、衛生紙等民生物資供應與價格情況。（盧金足攝）

中央鬆綁核食 盧秀燕「4句話、16個字」表達態度

中央宣布台灣解禁日本福島核食，引發民眾對日本福島等5縣市食品的購買疑慮，台中市長盧秀燕8日以16字表達態度，強調「中央開放、地方嚴守、重視民意、把關食安」，比照萊豬方式嚴格查驗。

盧秀燕今日下午2時到西屯區一家連鎖超市，視察雞蛋、衛生紙等民生物資供應與價格情況，會後受訪時，針對行政院宣布鬆綁日本福島周邊食品管制措施，她強調，開放的權力當然在中央，但之前有779萬民意不希望有風險的食品輸入台灣，「我們對這項民意也高度重視」。

盧秀燕表示，台中市政府將比照中央開放萊豬相關措施，針對市民有疑慮的產品，加強查驗，並即時公告在食安專區，讓市民有所了解選擇，做好食品安全的把關，讓民眾食的安心，食的健康。

民眾關切日本核食是否安全？盧秀燕說，今天上午中央已經宣布開放福島等5個縣市的食品進入台灣銷售，台中市政府的立場有「4句話、16個字」可以形容，第一是中央開放、地方嚴守、尊重民意、把關食安。

盧秀燕強調，中央當然有權利開放福島食品，但是我們也注意到，之前有779萬的民眾，透過公投方式反對開放，所以我們對於民意高度的重視，台中市政府會比照中央之前開放萊豬的態度，會加強查驗，對於民眾有疑慮的，會加強查驗，也會比照萊豬查驗方式，把查驗結果公布在台中市的食安專網，讓民眾可以了解查驗結果。