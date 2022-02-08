康和證券8日表示，根據統計，在台灣共有118家兒少安置機構，而平均台灣每年有3600位失家兒少住進安置機構，這些安置機構除了長期安養失依兒少所需的對外籌募款與專業照顧人力外，往往就是平日與長假期間缺乏較為豐富營養的物資。

為讓兒少之家學童不再為年節長假的餐食煩惱，也促成善的循環，康和證券董事長鄭大宇於年節前至北市忠義育幼院親送牛肋條、牛肉塊、水果、火鍋料等物資，補充平日較少攝取之牛肉、水果，也為年節假期加菜，提供兒少發育中所需的熱量與各項營養素。

此拋磚引玉之善行，結合去年聖誕節主動關懷主恩兒童之家後，獲康和證券全台分公司大力響應與支持，由康和證券總經理邱榮澄統籌，整合各分公司的資源與力量，全台同步捐贈總和超過25萬元的物資，給予其所屬區域關懷之兒少之家與育幼院，往後每年計畫將不定期捐贈物資予兒少之家，採每一家分公司長期關注一所兒少之家，看到需求，就會一直做下去，善盡康和證券關懷在地之企業社會責任。

康和證券全台各分公司關懷送暖遍及北、中、南、澎湖等地，這次關懷對象有忠義育幼院、恩典之家、基隆大光兒少之家、義光育幼院、私立關愛之子家園、榮光育幼院、第一社會福利基金會崇愛發展中心、衛生福利部北區兒童之家、聖道兒童之家、桃園市私立睦祥育幼院、新竹縣天主教私立德蘭兒童中心、台中縣私立慈馨兒少之家、嘉義市私立修緣育幼院、台南市私立仁愛之家育幼院、紅十字會育幼中心慈暉園、屏東縣私立基督教信望愛育幼院、台灣兒童暨家庭扶助基金會澎湖家扶中心等17家。