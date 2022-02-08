中國銀行保險監督管理委員會8日公佈罰單，由中國聯通和招商銀行合作旗下唯一持牌、中國最大消費金融公司之一的「招聯金融招聯消費金融有限公司」，因為行銷宣傳存在誇大、誤導；收取平台服務費質價不符；產品定價管理不審慎；對合作商戶風險管理不到位；未報告聯合貸款表外風險敞口；催收行為不當；消費者權益保護審計工作不規範；以及消費投訴管理工作不到位等8項違法違規事實，被處罰款290萬元（人民幣，下同，約合新台幣1262萬元）。

《北京商報》8日報導，對此處罰，招聯消費金融回應稱，相關事項源於2020年10月銀保監會發布的消保檢查通報。公司高度重視監管意見，認真反思，在現場檢查過程中即立查立改，制定整改計畫和具體措施，並持續加強整改力度，建立消保工作長效機制。已按監管要求完成全部整改工作。

招聯消費金融稱：「此次監管檢查指出的相關問題，反映出我司在初創期的發展過程中存在需要規範和提高的方面。我司將深刻汲取處罰教訓，嚴格執行監管規定，完善體制機制建設，將消費者權益保護納入公司經營發展的各個環節，進一步提升消保合規管理水準，為消費者提供更加安全、便捷、優質的消費金融服務。」

大陸央視新聞8日報導，去年10月，銀保監會消費者權益保護局曾經發布通報，招聯消費金融公司行銷宣傳存在誇大、誤導情況。在相關宣傳頁面、行銷話術中，未明確說明展示利率為日利率、月利率還是年利率，「超低利率」「0門檻申請」 「全民都可借」 「隨借隨還」 「想還款可以提前還款」等宣傳內容與實際情況不符。此外，還存在未向客戶提供實質性服務而不當收取費用、對合作商管控不力、催收管理不到位等問題，違反了大陸《國務院辦公廳關於加強金融消費者權益保護工作的指導意見》《消費金融公司試點管理辦法》等相關規定，侵害了消費者的知情權、自主選擇權和公平交易權等權益。