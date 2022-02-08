此次線上論壇邀吉他收藏家與演奏家彈出音樂饗宴，圖為陳子鴻與（因為愛琴提供）王治平老師共同練琴合照。

2022百年百琴特展更邀請到音樂神童馮羿(圖中)擔任論壇來賓。（因為愛琴提供）

金牌製作人陳子鴻於2020年號召羅大佑、王治平、黃國倫等好友共同舉辦首屆 《GUITAR MANIAC 因為愛琴吉他音樂節》，當時舉辦吉他特展與演唱會，獲得熱烈迴響，這也讓他決定繼續舉辦「因為愛琴」系列活動，藉此推廣與活絡臺灣的音樂產業，並希望將這份熱情傳承給年輕世代。今年雖然遇到疫情，但他們愛吉他的心不變，今年預計舉辦「百年百琴 線上特展與論壇」，讓樂迷可以在網路上觀看。

百年百琴線上特展將以線上論壇的形式去呈現收藏家的吉他，包含每一把吉他的詳細介紹、收藏家與吉他的故事以及收藏吉他的音色分享等。今年更邀請了許多重量級的收藏家及演奏家，包括吉他詩人董運昌、音樂神童馮羿、吉他收藏家王治平、李傑、陳子文，吉他演奏家則邀請到旺福的小民、潘世程、鍾承洋等人。在本次特展中的最後一集更會邀請到三位製琴師黃奕昇、江彥樑、謝天佑來到論壇，分享他們製作吉他的甘苦談。

陳子鴻親自擔綱論壇主持人，在線上與吉他收藏家問答互動、穿針引線為大家解惑，他期盼與好友們能在論壇上擦出精彩的火花，也呼籲真心喜愛吉他這個樂器的朋友們，邀請大家來看看這些「琴獸」好友們對吉他的專業與熱愛，「百年百琴 線上特展與論壇」今日2／8(二)於KKTIX售票。