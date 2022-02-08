爸媽要注意，一名英國男嬰誤吞僅一顆膠囊大小的鈕扣電池，結果燒破心臟、血液變「酸」，全身多處器官損壞，甚至大爆血，醫生說男嬰就算救活，終生也必須靠機器才能維持生命，讓父母忍痛放棄急救。

鈕扣電池對幼童構成致命風險。

英國《太陽報》（The Sun）報導，英國男嬰休伊．麥馬洪（Hughie McMahon）去（2021）年平安夜晚間被父母發現走路突然變得不穩，胸腔還傳來令人不安的嘎嘎聲響，他的父親休．麥馬洪（Hugh McMahon）及母親克莉絲汀．麥克唐納（Christine McDonald）隨即將他送醫。

Our baby died after swallowing a battery from a toy – it burned a hole in his hearthttps://t.co/2qsxIaRtD4 — The Scottish Sun (@ScottishSun) February 7, 2022

到了醫院急診室後，戴上氧氣罩的休伊狀況似有好轉，不過隨後又急轉直下，醫護人員趕緊為休伊實施心肺復甦術，休說目睹醫院為兒子急救的過程讓他崩潰了，「地板上全都是他的血，血到處都是，我無法理解事情怎麼會從平安夜，變成我兒子躺在醫院。」

醫院後續發現休伊的血都變成「酸性的」，而且無法凝結，不過此時仍然不了解休伊的身體出了什麼狀況，醫院甚至為休伊進行長達12小時的手術，試圖找出病因。

醫生後續告訴這對年輕夫婦，在休伊的食道發現一顆鈕扣電池，顯然休伊是誤吞了這顆電池，電池還在休伊的心臟燒出一個5便士英國硬幣大小的洞，約18公釐寬。

醫生說休伊的肝臟、腎臟等多處器官損壞，肺臟衰竭，心臟發炎，就算救活也可能終生癱瘓，或心臟病發，導致腦部嚴重受損，「就只是活著而已」，而且必須靠機器維生。

夫妻倆最後決定放棄急救，在休伊離開前的最後幾小時，休及克莉絲汀陪在他身邊，清洗寶貝兒子頭髮、身體上的血漬。

休後來發現兒子的猴子布偶玩具少了一顆電池。

這場悲劇後，這對夫妻發起運動，希望禁止使用鈕扣電池，克莉絲汀說，沒人警告鈕扣電池的危險性，身為母親的她擔心漂白水、擔心兒子從樓梯上摔下來、擔心孩子撞到頭，但實際上鈕扣電池無所不在。