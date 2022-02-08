桃園睽違36天迎來「嘉玲」後，8日確診個案再度攀上2位數、新增16例本土確診案例，但都是解隔或居隔時採檢確診，包括加貝爾幼兒園3例、亞旭7例和日翊6例，社區風險相對低，市府公布新疫調足跡，僅有2處，都是日翊確診相關因此都在大溪，分別是美廉社跟啄木鳥藥局。
指揮中心公告桃園8日新增16例本土案例，年齡不足10歲至40多歲，累計確診1582人、居家隔離人數588人。本土病例(案19347、案19348、案19356至案19369)。 境外移入(案19334)。
桃園睽違36天迎來「嘉玲」後，8日確診個案再度攀上2位數、新增16例本土確診案例，但都是解隔或居隔時採檢確診，包括加貝爾幼兒園3例、亞旭7例和日翊6例，社區風險相對低，市府公布新疫調足跡，僅有2處，都是日翊確診相關因此都在大溪，分別是美廉社跟啄木鳥藥局。
指揮中心公告桃園8日新增16例本土案例，年齡不足10歲至40多歲，累計確診1582人、居家隔離人數588人。本土病例(案19347、案19348、案19356至案19369)。 境外移入(案19334)。
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