雲林縣北港鎮武德宮財神廟新春期間每天湧進約10萬人潮，信眾燒金紙求財，遭人檢舉金紙燃燒量太多，產生煙霧造成空汙，廟方8日表示為了減少懸浮微粒，特別在金爐內加裝灑水系統，結果產生水蒸氣，並非空汙，且環保單位會定期到廟檢測空品，均在規定範圍內。

近日有民眾向雲林縣政府環保局檢舉，指他到武德宮參拜，發現金爐旁堆滿金紙，工作人員不停把金紙投入金爐燃燒，冒出大量煙霧，恐將造成空氣汙染，因此向環保單位反映，希望能減少金紙燃燒量，讓空氣品質好一點。

武德宮祕書長蘇建華表示，廟方的「天庫」金爐為了減少空汙，特別安裝灑水系統與集塵裝置，灑水系統主要是降溫與減少懸浮微粒外散，集塵裝置則可收集懸浮微粒，經過嚴格防汙管控，確保空品在政府規範內。

蘇建華解釋，至於民眾看到的大量煙霧，則是灑水系統將水灑在金爐內，水因高溫而汽化成水蒸氣，並非有害的汙染氣體。環保單位與消防單位均定期到廟稽查，檢測空品結果都沒有違反規定，請大家安心。

縣環保局局長張喬維指出，新春期間參拜民眾比平日多，因此都會派員前往各宮廟稽查空品，武德宮因許多信眾燃燒發財金求財，金紙燃燒量較多，已進行宣導金紙減量，並請廟方持續空品改善，兼顧信仰與環保。