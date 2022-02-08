為讓病友對於新藥、新特材納入健保給付之決策過程中可提供意見並參採，健保署2015年起建置「新藥及新醫材病友意見分享平台」，正式將病人意見作為納入新藥品與新醫材收載時的參考，去年10月進一步擴增平台功能，增加藥物擴增給付範圍分享意見功能。自2015年之去年11月，共有692人發表意見，健保署表示盼讓健保的相關決策能真正反映病人的需求。

健保署表示，為方便病人、病友團體與照顧者瞭解新藥／新醫材的產品資訊，並進而分享疾病、治療經驗、治療或照顧病人的經驗，健保署自104年起建置「新藥及新醫材病友意見分享平台」（https://www.nhi.gov.tw/PatientShare/PatientShare.aspx），在這個平台上會預先提供300字的產品摘要資訊，且同步鍵結衛福部食藥署網站，供民眾立即查詢藥物許可證等資訊。

另為促進病友代表及被保險人代表於會議前的溝通效益，健保署於「全民健保藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議（藥品部分／特材部分）」前辦理「病友意見會前會」，將「新藥及新醫材病友意見分享平台」上所收集到的病友意見，於會前會上由被保險人代表、病友代表及病友團體間進行三方溝通。

健保署表示，自2015年建立「新藥及新醫材病友意見分享平台」，至去年11月15為止，曾置於平台供病友表達意見之品項已有206品項，累積至平台上分享意見之人次共達692人次（藥品部分：672人次、特材部分：20人次）。

去年 10月1日起，健保署進一步增加藥物擴增給付範圍分享意見平台，目前平台上已有2個原已納入給付，併用於治療BRAF V600突變陽性之黑色素瘤病人，廠商建議擴增給付於非小細胞肺癌病人，正在收集病友用藥經驗。

健保署長李伯璋表示，病友的意見與經驗分享有助於已給付藥物擴增給付範圍之討論，更落實提升程序正義與促進健保資源合理分配，並藉由保險人、病友代表及被保險人代表於共擬會議前的溝通與交流，得以在會議過程中呈現更多不同的觀點，有助於共擬會議作出最佳的藥物給付決定。