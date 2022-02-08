台股今日持續反彈震盪走高，ABF、二極體及電、金、傳產同步助攻下，指數重返萬八，尾盤台積電(2330)翻黑拖累，萬八關卡得而復失，終場加權股價指數收在17966.56點，上漲66.26點，成交值為3132.19億元；櫃買指數收在218.65點，上漲1.66點，成交值為681.18億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，農曆封關期間，美股表現不錯，台股連續兩日反彈，今日持續震盪走高，尾盤在台積電翻黑下，電子股呈現壓力。目前遇到萬八關卡及電子股有壓力出現，預期類股輪動快速，只要國際股市維持現況，台股應該仍有表現。

盤面上，台積電今日股價開高走低，尾盤出現萬張大的摜壓，終場收在628元，下跌1.1%；ABF三雄多頭氣勢旺盛，南電(8046)收在506元，上漲5.86%、景碩(3189)收在210元，上漲3.7%、欣興(3037)收在205.5元，上漲1.23%；貨櫃三雄價量俱揚，長榮(2603)收在129元，上漲4.03%，成交量達25.3萬張、陽明(2609)收在112.5元，上漲4.17%，成交量達15.5萬、萬海(2615)收在172元，上漲6.17%；華南金(2880)、兆豐金(2886)、合庫金(5880)收盤漲幅都在2%以上。

由籌碼面看，在現貨市場方面，外資昨日站在賣方，在期貨方面，昨日減碼空單1千多口，目前整體淨空口收回到約3萬口。若由技術面來看，日KD指標未來能不能順利交叉向上為反彈增加助力，將是本週的關注焦點。美股的蘋果、亞馬遜等財報表現亮眼，有利市場多頭人氣，升息壓力下，市場偏好業績題材與美財報正向的技股供應鏈表現。