8日，韓國現代汽車表示，在退出日本市場長達12年之後，現在要重新再回去，但這次只賣BEV(純電動車)車款，而且車主只能透過網路才買得到。

現代汽車於2001年首次進入日本市場，但業績奇差無比，8年僅賣出1.5萬輛傳統燃油汽車。因此，在2009年現代忍痛停損並從日本撤軍。

據悉，現代這次將以IONIQ 5純電動車，以及Nexo氫燃料電池電動車打頭陣。本著在哪跌倒，就在哪爬起意念，現代汽車敲鑼打鼓宣布將重返日本車市，卻沒有訂下2022年的銷售目標。

約莫1年前，現代所推出的這輛IONIQ 5純電動車，打算跟豐田汽車的bZ4X休旅，以及日產汽車的Ariya休旅，在這些日本車商的地盤一較高下。

其實，現代重返日本的部分原因，也是看到三星電子等韓國手機業者，之前利用類似的網路行銷方式，成功地將Galaxy智慧手機打入日本，且深獲當地消費者喜愛，也因此給了現代汽車想要重新征服日本車主的力量。