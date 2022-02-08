立委蘇震清、陳超明及廖國棟，前時代力量主席、立委徐永明涉貪案，台北地方法院1年多後，下個月起將陸續進行辯論程序，但蘇震清提起自訴主張，台北地檢署承辦檢察官及書記官偽造文書且濫權追訴遭法院駁回，蘇上訴後只有書記官部分遭發回更審。

立委集體貪汙案，台北地檢署認定前太流負責人李恆隆為奪取SOGO百貨經營權，行賄立委及助理共3774萬元。

其中立委蘇震清以參加縣長初選，打著叔叔蘇嘉全在民進黨執政後將位居要職等名目，向李索賄2580萬最多，檢方起訴蘇震清、廖國棟、陳超明、趙正宇4名立委及前時力黨主席徐永明等12人，請求從重量刑，台北地院審理中。

但涉案的蘇震清指控，2020年8月10日檢方訊問證人即該案共同被告李恒隆的偵訊影音檔案，有多個關鍵證詞之內容充斥雜音，完全無法辨識，受干擾時間接近6小時，且多段內容無端遭到遮蔽。

蘇又稱，2020年8月24日檢方訊問證人李恒隆之偵訊影音檔案，部份內容與錄音譯文並未完全相符，或無任何清晰之錄音內容可資比對，甚或於錄音檔中重要關鍵證詞皆屬雜訊，侵害他受憲法保障公平審判之訴訟權益，檢察官涉犯濫權追訴等罪。

但北院認為，濫權追訴罪部分，個人並非該罪之直接被害人，依法不得提起自訴，蘇震清對於本案犯罪事實全部均不得自訴，其提起本件自訴，於法未合，且無從補正，不經言詞辯論，直接判決不受理。