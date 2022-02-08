文化大學第19屆董事會今天舉行第一次會議，選出台大前副校長陳泰然為新任董事長。文大董事會陷入紛擾長達2年多，今年恰逢文大60周年校慶，陳泰然當選董事長後發表3點感言，期許文大董事會未來能帶領文大積極轉型、邁向頂尖。

文大表示，新屆董事會也將立即進行校長遴選相關作業，盼能甄拔優秀治校人才，帶領文大邁向展新紀元。

2019年11月25日，文化大學董事長張鏡湖過世，董事會就一直陷入紛擾中。經過一番重組，教育部今年1月17日核定陳泰然、王寶輝、白省三、蔡政文、彭誠浩、張海燕、管中閔、蘇慧貞、吳清基、黃永琛及周燦德等11人為文大第十九屆董事，任期自111年1月17日起至115年1月16日止。

陳泰然董事長於當選後發表三點感言。他表示，文大董事會由於頂尖派新董事的加入和加持，將「率先轉型、積極轉型」。董事會不僅要善加運用資源，把事情做對、做好、做得有效率（do things right)，更要做對的事，決定未來的方向和目標（do right things)。

其次，陳泰然也期許文大要「敢於攻頂、邁向頂尖」。他表示，大學的功能不僅是人才培育，也要承擔大學的社會責任和履行公共利益。新的董事會將與文化大學充分合作，帶領文大掃除霧霾，脫胎換骨，邁向頂尖。

此外，陳泰然也希望董事會全體董事能「承擔責任、貫徹校訓」。他指出，大學要變成偉大，就是要承擔責任。「因為責任，所以我們要貫徹『質樸堅毅』的校訓；因為責任，我們會善待教職員工，讓他們適才適所，盡其所能，為學校發展做出貢獻；因為責任，我們會為學生打造優質學習環境，讓他們不虛此生，入寶山滿載而歸。因為責任，我們會讓文化大學成功轉型，成為大家的大學，成為社會各界所期待的頂尖大學。」