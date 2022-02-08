大S（徐熙媛）與汪小菲在去年11月閃電宣布離婚，10年婚姻畫下句點，恢復單身的汪小菲隨即被陸網爆出，他在離婚前就與「翻版朱茵」26歲女星張穎穎關係親密，汪小菲當時氣得在微博指控是「惡意造謠，故意詆毀」，不過汪小菲今（8日）則被陸媒直擊，野生汪小菲喝醉喝到站不穩、還拉張穎穎的手十指緊扣。

「攝影劉大錘」今早在微博透露，汪小菲日前到上海視察新店，張穎穎後腳就跟著現身，「晚上2人與合作夥伴吃完飯，汪小菲喝的（得）爛醉，張穎穎負責招呼朋友，一副老闆娘的架勢」，汪小菲雖然喝到站不穩，心情不錯的他仍和張穎穎開心閒聊，甚至拉住張穎穎的手，直接十指緊扣。

汪小菲被陸媒拍到，他在街頭拉張穎穎的手十指緊扣。（圖／取材自攝影劉大錘微博）

不過張穎穎反應快速，馬上摟住身旁的女性朋友，企圖掩飾她與汪小菲的關係，之後他們就被指一起回到飯店，「攝影劉大錘」就在影片中開酸：「汪小菲你就承認吧，明明都跟新女友十指緊扣了」，網友也留言嘲諷：「打臉啊哈哈」、「又要發律師函了」、「看看他這次會發啥」。

其實，在大S、汪小菲官宣離婚後，汪小菲就曾被陸網爆出，他在離婚前就與張穎穎互動親密，當時汪小菲氣得在微博PO出律師函，指控是「惡意造謠，故意詆毀」，而大S被問到此事時，她則高EQ表示：「一切都過去了」，強調她珍惜當下，「由衷感謝關心我的所有人」。

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