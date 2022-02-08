板橋家庭群聚足跡曝光 搭北捷3路線、逛新莊IKEA、寶雅 15:152022/02/08 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市衛生局公布個案足跡。(新北市衛生局提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市衛生局公布個案足跡。(新北市衛生局提供) 新北今新增板橋一家4口確診，新北市衛生局公布個案在新北市足跡，案19346是小女兒，2月1日至5日去過新莊IKEA、新莊寶雅、怡客咖發江翠捷運店等處。 父親案19353、姊姊案19355曾搭乘捷運板南線、淡水信義線、松山新店線、新埔市場及板橋7-11板橋懷德店。 北市證實確診＋2 皆為境外舊案改判本土個案 開工確診！會計事務所實習生返崗快篩中鏢 急匡25人 #板橋 #家庭群聚 #一家4口 #確診 #新莊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 板橋一家4口確診 小女兒雙北2打工處均已清消 15:442022/02/08 生活 宏都拉斯總統確診 阿扁曝當年出訪非洲內幕：仍接受獻吻 09:022022/02/08 政治 港今保守估計800例確診 專家推斷「2週後恐破萬例」 15:262022/02/08 兩岸 防疫旅館關不住病毒 恐傳入社區 專家：應做這件事 08:382022/02/08 生活 桃園2職場群聚 須符3條件才復工 04:102022/02/07 焦點要聞 桃園零確診僅1天 亞旭電腦、日翊物流又爆本土個案 09:452022/02/08 生活 新莊突颳超強風 路過轎車慘遭折斷路樹「全車活埋」 18:072022/02/07 社會 港疫情失控 單日增614例確診 創兩年來新高 12:002022/02/07 兩岸 北市信義區爆足跡 會計事務所員工確診 初五起連進公司3天 13:452022/02/08 生活 新北一家四口染疫 確診女在北巿信義區會計事務所上班 13:302022/02/08 生活 飼主確診住院毛寶貝安置旅館焦慮一周沒排便 新北動保處神救援 12:132022/02/08 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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