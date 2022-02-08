新北市衛生局公布個案足跡。(新北市衛生局提供)
新北市衛生局公布個案足跡。(新北市衛生局提供)

新北今新增板橋一家4口確診，新北市衛生局公布個案在新北市足跡，案19346是小女兒，2月1日至5日去過新莊IKEA、新莊寶雅、怡客咖發江翠捷運店等處。

父親案19353、姊姊案19355曾搭乘捷運板南線、淡水信義線、松山新店線、新埔市場及板橋7-11板橋懷德店。

北市證實確診＋2 皆為境外舊案改判本土個案
開工確診！會計事務所實習生返崗快篩中鏢 急匡25人
#板橋 #家庭群聚 #一家4口 #確診 #新莊