新北市衛生局公布個案足跡。(新北市衛生局提供)

新北今新增板橋一家4口確診，新北市衛生局公布個案在新北市足跡，案19346是小女兒，2月1日至5日去過新莊IKEA、新莊寶雅、怡客咖發江翠捷運店等處。

父親案19353、姊姊案19355曾搭乘捷運板南線、淡水信義線、松山新店線、新埔市場及板橋7-11板橋懷德店。