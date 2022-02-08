立陶宛外交部長藍斯柏吉斯昨天與新加坡外長維文會面。維文表示，兩人討論區域及全球情勢，包括強權國家在歐洲及亞洲的角色，他並歡迎立陶宛在新加坡設立大使館的決定。

立陶宛外交部日前表示，藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）將於6至10日先後訪問新加坡與澳洲，為立陶宛在亞洲與大洋洲市場開拓新機會、落實供應鏈多元化戰略，深化與這兩國的政治、經貿關係。

維文（Vivian Balakrishnan）在臉書發文表示，歡迎藍斯柏吉斯來訪，這是他首次以外長身分訪問新加坡。兩人去年9月在紐約見面後，很高興藍斯柏吉斯接受邀請，到新加坡訪問。

維文說，他與藍斯柏吉斯討論了區域及全球情勢，包括強權國家在歐洲、亞洲的角色。同時，他也歡迎立陶宛在新加坡設立大使館的決定，這將是立國在東南亞的首個使館。

同樣身為小國，維文表示，新加坡和立陶宛對自由貿易、法治及多邊主義的觀點相近；期待與藍斯柏吉斯合作，強化兩國在數位、經濟及人民往來等領域的合作。

2020年底上任的立陶宛現任政府積極發展與印太區域的關係，繼去年在澳洲、南韓新設大使館，預計今年也將在新加坡設立大使館；規劃在台北開設的經貿代表處可望於春季開始運作。（編輯：陳惠珍）1110208