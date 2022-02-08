【旅遊經 編輯部報導】2022中台灣元宵燈會「YA！」將於2月12日，一連9天至20日在文心森林公園登場，以環境友善議題，融合劇場式體驗及傳統生肖「虎」年意象來規劃，分為5大主題燈區，超過30座燈組、20多座動態燈組及花森好市文創市集，以及結合在地花卉、植株所打造的賀年花牆與波波球，形成絕美拍照景點，民眾可前往看燈、賞花，體驗台中舞彩絢麗的燈光饗宴。

中台灣元宵燈白天是大型裝置藝術公園，夜晚則搖身變成耀眼花燈樂園，儘管尚未開幕，近日已有許多民眾到場先睹為快。台中燈會主燈為10公尺高「臺中虎爺」，台語諧音「臺中好野(臺中富裕)、臺中好耶」，虎爺在民間信仰不但是鎮煞除疫、守護孩童與土地的神祗，同時也有象徵富市臺中、欣欣向榮的寓意。主燈秀由傳統燈藝結合磅礡音樂打造的沉浸式劇場，訴說著城市與生態共舞的故事，在黑暗中拉開序幕，生命的樂章逐漸甦醒，守護森林的虎爺緩緩升起，召喚森林萬物一起醒來律動，合力創作一場炫麗演出。主燈秀時間：每日18:00、19:00、20:00、21:00展演，另2月12日由於開幕，第一場 於19:20開演。

另，台中市政府農業局特別設置「富市台中」新年賀年花牆，以台中市的百合花、文心蘭、萬代蘭、火鶴花為背景，融入甜美多汁的水梨、椪柑、甜柿等水果，打造絕美花牆，展現台中農民的祝福，整體空間更以時下年輕人喜愛的波波球場景為主題，不同品系、大大小小可愛吸睛，台中城市吉祥物石虎家族也來湊熱鬧，讓賞燈民眾感受台中的滿滿祝福。

由於燈會即在捷運文心森林公園站旁，中捷公司特別在車站增設燈飾，將燈會氣氛延伸到站內，站體化身為巨型花燈，與燈會融為一體。1樓出入口設置多組金色燈球，柔和的光芒彷彿明月迎接旅客，2樓整排玻璃窗垂掛著白色冰條燈，將與燈會的「粉紅星辰光廊」相輝映。燈飾加上車站內透出的燈光，讓整個站體有如巨型花燈。捷運站燈飾即日起至20日每天17時至24時點燈，除了照亮周邊人行空間，更增添節慶氣氛。

中捷公司表示，由於燈會鄰近捷運文心森林公園站，搭捷運逛燈會方便又快速，建議開車者可將汽車停在捷運站周邊停車場再搭捷運，高鐵、台鐵旅客可在捷運高鐵臺中站、大慶站、松竹站轉乘，輕鬆賞燈不塞車。

賀年花牆示意圖

捷運文心森林公園站1樓出入口設置多組金色燈球。

若是自行開車的民眾，因燈會期間會場周邊停車不易，建議可將車輛停在捷運各站周邊停車場，再轉乘捷運到文心森林公園站，例如市政府站的市政公園地下停車場與市政大樓附屬停車場、水安宮站的地下停車場與大慶站的大慶停車場等。中捷運運APP提供沿線各站周邊公有停車場及私人停車場相關資訊，包括車位數、與捷運站距離、地點等；「台中交通網」APP的「景點周邊停車場」也有捷運站周邊公有停車場資訊，並提供各停車場剩餘車位即時訊息，民眾可善加利用。

民眾若是搭乘火車，可在台鐵松竹站、大慶站、新烏日站下車，前往捷運松竹站、大慶站及高鐵臺中站轉乘，搭乘高鐵的民眾則請在高鐵臺中站轉乘捷運，到文心森林公園站後依照指標前行即可抵達中台灣元宵燈會。

中捷為紓解燈會人潮，平日將視需求機動派發加班車，假日班距則由原全日10分鐘，加密為尖峰時段8分鐘。燈會期間並將於文心森林公園站增派支援人力，引導旅客進出站方向及維持候車秩序，大量人潮湧現時將啟動人潮管制作業，以確保旅客安全快速使用捷運。

台中是傳統與現代美感兼具的城市，在市區宏偉的現代建築物林立下，傳統節慶的氛圍濃，尤其元宵節又稱「小過年」，是團圓與凝聚的象徵，台中延續去年耶誕跨年至春節元宵各式夜間光環境布置，透過紀錄溫馨美好的夜光之美，能感受台中全城亮起來之美。

捷運文心森林公園站2樓垂掛白色冰條燈，增添浪漫氣氛

圖片：台中市政府提供