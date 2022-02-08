陸油罐車右轉衝到對向輾壓一排 轎車慘成鐵餅影片曝光（取自臉書「重機車友❘各區路況、天氣回報中心」）

大陸近日1則車禍影片瘋傳，1輛油罐車因前方轎車臨時從中線右轉，閃避不及之下整輛車緊急右彎，沒想到轉彎後卻失控衝到對向，直接「壓扁」2輛轎車，轎車當場成了「鐵餅」，驚悚影像讓網友留言「直接壓得扁扁的」、「肉餅+鐵餅」、「直接變罐頭」。

臉書「重機車友❘各區路況、天氣回報中心」有網友分享1則近日瘋傳的影片，影片中1輛大型油罐車在十字路口右轉後因不明原因失控衝向對向，造成正在等紅燈的整排車受到衝擊，油罐車車身直接輾壓其中2輛轎車，造成轎車當場被「壓扁」成近乎2塊鐵餅。

1輛油罐車因前方轎車臨時從中線右轉，閃避不及之下整輛車緊急右彎，沒想到轉彎卻失控衝向對向，直接「壓扁」2輛轎車，轎車當場成了「鐵餅」。（翻攝自臉書「重機車友❘各區路況、天氣回報中心」）

影片中油罐車側倒路上並壓過轎車後一路拖行，直到消失在監視器畫面中，最後路口僅留下遭壓扁的轎車，影片曝光後遭瘋傳，據悉事件發生在大陸，有網友在影片下方留言表示，肇事原因是油罐車前方的黑車違規在中線右轉，才讓油罐車反應不及緊急右轉，才會失控釀禍。

其他網友留言「太慘了吧 好端端的停紅燈….真的是人生無常」、「直接壓得扁扁的」、「好險肇事的有壓扁」、「肉餅+鐵餅」、「轎車內線右轉，外線直線油罐車閃避不及」、「還好沒有待撞區，兩個鐵包肉很安全啦，什麼！是鐵皮夾心」、「直接變罐頭」、「恭喜白車獲得生命一條」。