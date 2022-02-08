【遊戲橘子新聞】遊戲橘子旗下超人氣遊戲《新楓之谷》今(8)日宣布與暢銷茶品牌「純喫茶」跨界聯名，推出七款遊戲造型的全新包裝，2月9日全台上市！歡慶合作開跑，2月9日至3月8日憑「純喫茶」外包裝貼紙，即可獲得多款限量虛寶，瓶瓶有禮總共將放送650萬份獎勵感謝玩家支持！此外，於台北信義區 Neo19廣場將打造巨型「雪吉拉」拍照造景，2月12日及2月13日將邀請知名實況主出席一日活動，敬請期待！

《新楓之谷》跨界聯名開跑！攜手《純喫茶》推出遊戲全新包裝2月9日上市！

《新楓之谷》與暢銷茶品牌「純喫茶」展開跨界聯名，於2月9日至3月8日憑聯名包裝上的貼紙，可兌換隨機獎勵，有機會抽中價值萬元「輪迴碑石金飾」、聯名限定時裝「春風徐徐」、經驗值2倍券、核心寶石、選擇祕法符文交換券，等多重虛寶獎勵！7-11通路獨家加碼，兩罐聯名款再加碼抽「輪迴碑石金飾」及「超級瞬移石(7天)」。

此外，於1月30日至2月28日於《新楓之谷》官方粉專指定貼文留言，將抽出PS5遊戲主機*1、「限量雪吉拉新鮮冷藏冰霸杯」*20，詳情請鎖定粉專公告！

《新楓之谷》聯名活動抽虛寶

巨型「雪吉拉」出沒！《新楓之谷》於1月30日至2月28日，台北信義區Neo19廣場，打造巨型「雪吉拉」與「純喫茶」拍照造景，將在2月12日及2月13日邀請實況主「卡特Kart」及「我是阿樂 林妤臻」推出「一日新鮮特派員」活動，與玩家們現場同樂！