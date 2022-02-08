台中市警一分局因應虎年來臨委託分局內優秀員警設計虎年限定款口罩大受歡迎，台南市議員林燕祝得知後，透過廠商取得設計該口罩的警員同意，8日前往永康警分局致贈6000個加印的限定款口罩，由市警局副局長劉崇智、永康警分局長甘炎民代表受贈。林燕祝表示，過年期間員警仍堅守崗位，尤其永康警分局年假期間還破獲職業大賭場及多起竊盜案，她特地送上口罩為基層員警打氣，也感謝大家的辛勞。

林燕祝表示，台中市警一分局員警設計的虎年「TIGER POWER虎力全開，護你好運」新年限定款口罩，上有反毒、反暴力、注意防竊及165防詐騙的標語，還加上今年虎年的老虎圖象，希望戴上口罩執勤的員警專業且「虎虎生風」，大受員警的喜愛，她獲悉後也特別透過廠商詢問，獲得該員警同意加印送給台南市員警，同時也希望關心警察工作的各界人士，可以跟她一樣製作創意版口罩分送給警察同仁，給他們更多的鼓勵。

林燕祝還說，鑑於永康警分局有360多名員警，她先送上4000個限定款口罩，另2000個口罩則交由市警局分配給各分局，希望員警們有較充足的口罩，可以隨時替換，不必再省著用。

永康警分局長甘炎民指出，警政工作除了維護交通治安外，防疫工作也緊鑼密鼓地進行，感謝林燕祝提供的口罩，讓警察同仁在執勤時更加安心，有了民代的支持，警察同仁也會更有力量。市警局副局長劉崇智也代表全市員警向林燕祝致謝，感謝她與員警站在一起，為台南市的治安維護盡心盡力。