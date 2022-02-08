新北市今新增4例確診，為板橋區一家四口；新北市長侯友宜表示，今天新增個案為1例本土、3例居隔陰轉陽，該本土個案是確診家中的小女兒，昨日開工日因企業快篩驗出確診，CT值20.36，後續匡列3名家人陸續確診，CT值分別是19.6、25.6、28.9。

侯友宜說，該名本土確診昨日因企業要求先行快篩，快篩陽性後PCR確診，匡列爸爸、媽媽、姊姊後續都確診，但都是居隔陽性，針對該例確診一早已經通知台北市，啟動疫調擴大採檢，希望用疫調基因定序釐清感染源。

衛生局長陳潤秋表示，該名本土確診是台北某科大學生，寒假期間有在新北市和外縣市打工、遊玩，但是都沒有返回學校，幾乎沒有症狀出現，僅有輕微流鼻水，因應開工返回企業實習快篩後才驗出確診，目前已經匡列25人，居隔18人，其中11人採檢陰性，11人採檢結果仍未出爐。

侯友宜說，春節期間雖然穩定守住疫情，但結束後開始上班就要面對春節期間大家移動過程中，難免有接觸的狀況，以及社區內、家庭內感染相關問題，也再三拜託企業要求員工，上班自主快篩或是到篩檢站篩檢，民眾有疑慮也可以篩檢。

侯友宜說表示，新北市在春節結束後上班，希望企業落實自主快篩，也可以要求員工到31處篩檢站採檢，民眾也可以到自行預約疫苗接種，希望壓制這波疫情。