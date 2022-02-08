根據一項調查顯示，隨著Omicron病毒衝擊了燃料銷售，並讓民眾遠離了酒吧和餐廳，英國消費者在1月放緩了消費腳步。

支付服務供應商巴克萊卡(Barclaycard)表示，英國民眾在1月的消費支出較疫情前的2020年1月增加了7.4%，為自去年4月以來最緩慢的增幅。

根據該調查，有10分之9的民眾認為，物價飆升，衝擊到自己的家庭財務和可支配所得。

巴克萊卡消費產品主管Jose Carvalho說，然而一些跡象顯示，酒館業可以鬆了口氣，民眾表示計畫在未來幾個月外出喝酒，花更多錢。取消防疫管制也為許多產業帶來喜訊，員工開始回辦公室上班，在工作後喝酒，進行社交活動。

周二公布的另一項調查顯示，零售商的前景更為光明。英國零售聯盟(BRC)表示，1月零售銷售為年增11.9%，為去年5月以來最大增幅。

BRC指出，儘管許多非必要商店在2021年1月關閉，造成比較效應，但是上個月的數字仍較2020年1月增加了7.5%。值得注意的是，銷售資料的部分增長是由於通膨飆升所造成。

隨著運輸延誤問題的緩解，傢俱銷售在上個月特別強勁。

共同參與該調查的KPMG零售主管Paul Martin說，未來幾個月可能會出現一些挑戰，如果更廣泛的總體經濟條件開始擠壓家庭所得，家庭可能會開始削減零售支出。