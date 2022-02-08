疫情加速數位轉型，國內投信搶發半導體ETF，繼中信投信、富邦投信後，新光投信也在8日宣布將在2月14日至16日募集「新光臺灣半導體30 ETF」（00904）。新光投信董事長劉坤錫在線上上市記者會中指出，現階段台灣半導體較旺的三大關鍵，一是台積電帶動的群聚效應，二是2022年台積電、聯發科等獲利估將優於去年，三則是以過去經驗來看，台股大盤連二年多頭後第三年「選大盤不如選台積電」。

為何在此時要優先布局台灣半導體而不選全球？劉坤錫分析，2020年疫情爆發後，2021年年初開始發生全球晶片荒、2021年下半年全世界半導體自主化，美、歐、日都希望本身有高度半導體自主能力，所以2021年起台積電不得不往全球設廠，但在海外設廠營運成本費用較台灣高，可看到台積電過去一年來努力把設廠成本壓低，而過程中就是要找所有台灣能提供高階製程所用耗材的供應鏈，盡量爭取到群聚效應，壓低建廠成本。

過去台積電大部份設備材料來自荷、日、美，但現在改採國內供應商、耗材供應商，扶持國內自主供應鏈，也帶動台灣廠商，所以未來三至五國外供應鏈廠的比重會下降、本土供應鏈占比上升，會慢慢由台灣供應鏈廠取代國外廠，發生一條龍的群聚效應。

劉坤錫指出，新光臺灣半導體30 ETF的前二大持股：台積電占30％、聯發科占15％，法人評估2022年台積電營收成長達29％、獲利成長三成以上，比2021年還強，股價可望更亮麗。聯發科在2021年成長已高，但2022年獲利成長依舊將近三成，這二檔大權值股會讓新光臺灣半導體30 ETF充滿活力、潛力，年初至年底都是投資時機，大盤有拉回更是好買點。

劉坤錫還舉出今年「選大盤不如選台積電」的原因，也是此時搶發臺灣半導體ETF的緣由。他表示，過去有三次經驗來看，台股大盤漲二年後第三年台積電表現都優於大盤，一次是2008年金融海嘯後，台股大盤在2009年、2010年大漲、2011年大盤拉回全年下跌21％，同年台積電報酬率10％；2012年歐債危機影響全球歐美經濟體系，美國實施第二波ＱＥ，台股又漲二年2013、2014年，2015年台股大盤拉回10％，但台積電年初到年底含息漲4.6％；第三回則是2017、2018年台股大盤拉回8.6％，但台積電漲1.7％。此次台股又連漲兩年2020年、2021年，因此2022年選大盤不如選台積電。

新光臺灣半導體30ETF基金經理人王韻茹表示，與其他半導體ETF最大不同就在於新光臺灣半導體30ETF採用最簡單、直觀的「市值排名」篩選機制，挑選市值最強的前30大優異企業，不添加ESG、營收等額外條件，排除任何因不同篩選機制，造成潛力個股遭錯殺的可能性。

該ETF每3個月1次動態調整，截至1/26台股封關前的最新市值計算，該檔ETF最新前十大成份股，包括：台積電、聯發科、聯電、聯詠、日月光控股、瑞昱、矽力-KY、環球晶、譜瑞-KY、穩懋，每季ETF成份股自動汰弱留強，永遠維持最強的投資組合。