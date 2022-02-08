由合作金庫商業銀行統籌主辦的日勝生集團旗下集順生活科技30億元聯貸案在8日完成簽約。合庫指出，該案位於台北市大安區光復南路260巷及280巷街廓之間，是由日勝生集團建設事業群旗下集順生活科技出面整合的危老重建案，整合期間超過10年終於完成，同時也是在台北市精華區難得超過千坪大地坪的都更重建案。

合庫表示，集順自98年起鍥而不捨整合長達10年以上，最終於109年獲得全體地主同意重建。本案為台北市中心精華地段稀有千餘坪基地規模，基地周遭500公尺內有國父紀念館、松山文創園區及台北大巨蛋等大型公共空間，交通便利、生活機能佳，興建完成後將可提供更多開放、景觀綠化等友善空間，不僅改善整體社區環境、提升舊社區之防災安全，也更有效、合理的利用土地資源，在建築結構、居住管理及生活空間品質上都有大幅的提升效益，進而帶動附近老舊社區的榮景。

該案土地範圍包括台北市大安區仁愛段一小段114地號等16筆土地，為合庫在都更領域近期具代表性的聯貸案，亦獲得銀行團熱烈支持及踴躍參貸，顯見合庫協同銀行團力挺政府推動危老重建政策、善盡企業社會責任，協助當地居民改善居住環境、提升建物安全與生活品質。 合庫銀行長期深耕聯貸市場，為台灣聯貸市場領導業者之一，110年度聯貸市場排名帳簿管理行及共同主辦行均名列前三，憑藉專業的金融能力及豐富的籌組經驗，為客戶提供量身訂作、客製化的聯貸架構規劃，尤其為加速推動都更危老重建，合庫亦努力精進信託產品的設計及調整組織、整合內外部資源，以發展符合社會脈動及具公益性的產品。

此外，合庫更藉由國內首宗營建相關「永續發展連結貸款」，期望能發揮領頭羊的角色，透過企金放款量能，將ESG落實在銀行授信業務上，也藉此鼓勵企業積極實踐永續經營目標，攜手善盡社會責任，落實環境保護、共創綠色永續價值。