八三夭最新單曲〈癢癢〉MV邀來六組人氣網路創作者歡樂演出。（KKLIVE提供）

八三夭一開春便推出與好友周湯豪合作的新歌〈癢癢〉，主唱阿璞表示，八三夭從第一張專輯便認識周湯豪，且自從2019年在八三夭首場萬人演唱會合作後，便一直希望可以一起寫歌，這次總算在新專輯中了結兩人的一樁心願。周湯豪也開玩笑地說，當他聽到阿璞拿著這首歌來合作的時候，心想「他是不是皮在癢？」，不過聽完demo後腦海立刻出現很多畫面，靈感爆棚的他很快地完成這首歌當中的RAP、鼓勵大家勇敢追夢。

雖然雙方感情很好，但私底下卻不常碰面。阿璞說因為他跟周湯豪的作息不太一樣，他自己比較習慣早睡早起，周湯豪則是習慣工作到凌晨的夜貓子，每每收到周湯豪邀約出門的時間已接近自己就寢的時候，這樣的「時差」導致兩人大多透過網路交流，也多虧這次的MV拍攝才能讓「網友」碰面。

為了拍MV周湯豪特地起了大早，他笑說拍自己的都沒那麼早起過，就是為了力挺兄弟。而〈癢癢〉MV還邀來了6組熱門網路創作者參與演出，包含RJ廉傑克曼、阿達、美麗本人、孫生、喬瑟夫、鐵牛，以「憋尿」的方式詮釋期待「解放」的心情，沒想到眾人為了趕拍MV趕到最後竟真的在憋尿，紛紛笑說假戲成真。