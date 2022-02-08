淡水旅學堂推出輕軌茶旅，帶民眾搭輕軌、品好茶（旅學堂提供／戴上容新北傳真）

新北捷運公司今年推出「淡海名物寶盒2.0–輕軌茶旅」茶葉禮盒，並再度和「旅學堂」合作，淡水「旅學堂」以百年茶史為發想，帶旅人搭輕軌徒步探訪淡水茶鄉故事，以及更多少為人知的風景，導覽日期為20日為上午9時半至12時，僅有一場，額滿為止。

新北捷運公司表示，近年來新北市府積極推動三環六線，透過環型路網規畫，大幅縮短了城市與城郊的距離，今年推出的「淡海名物寶盒2.0–輕軌茶旅」選用了大淡水地區野放的冠軍茶「東方美人茶」，更同時選用新北茶鄉坪林的「文山包種茶」，一次擁有新北兩款好茶，享受一趟充滿茶香的「輕軌茶旅」；同時搭配新北鶯歌製造的吸水杯墊及台灣製造的玻璃隨身瓶，無論送禮自用都非常的適合。

淡水旅學堂負責人李琪表示，旅學堂以共學×共玩×共好為目標，致力於淡水文化風土推動，盤點在地資源，經常與跨領域職人合作，連續三年主辦異人茶金系列活動，今年延續此主題與新北捷運公司合作策畫「輕軌茶旅」導讀活動，透過挖掘地方DNA、文化轉譯的展演形式，打造輕軌茶旅深度體驗，參加者還可以用優惠價格加購「淡海名物寶盒」。

李琪表示，茶葉在淡水國際港年代讓我們看見了茶金年代，順著淡海輕軌譜出了不一樣的淡水茶故事章節，茶產區美麗轉身為淡水最美的櫻木花道，選在節氣落櫻繽紛時更是探索的好時機。

此時適逢櫻花時期，淡海輕軌V03淡金鄧公站旁有出站即可到達的滬尾櫻花大道，漫遊於櫻花步道里山林間，由地方帶路人說著淡水的百年蛻變，帶領旅人搭輕軌回甘百年尋找淡水名茶的故事。

即日起，在淡海輕軌的紅樹林站及淡水漁人碼頭站都可以現場購買，也可以在新北捷運官方直營的蝦皮購物進行線上購買，讓今年的春天充滿新北的茶香味。虎年走春何去處？不妨走一趟新北市淡水，搭輕軌、買名物、喝好茶！詳情請參考旅學堂粉絲專頁https://www.facebook.com/tamsuitraveler2019。