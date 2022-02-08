明天(2/9)為正月初九，也就是玉皇大帝聖誕日，玉皇大帝為眾神之首，因此信眾們在正月初九這天都會舉辦隆重、盛大的拜天公儀式，供品以清素齋品為主。運勢命理專家艾菲爾老師提醒，可以把握這天幫自己轉運，另外「旺好運」網站也提醒，祭祀時要注意別犯禁忌，以免影響一整年的運勢。

▍轉運秘訣

正月初九是玉皇大帝萬壽之日，可於這天至少選一餐吃素，也可以對著東方天空念出自己的姓名與出生年月日，恭祝玉皇大帝萬壽無疆，並說說自己沒做好想懺悔的事情，承諾改過不再犯，請玉皇大帝在新的一年為自己消災解厄，祈求2022年順利平安。另外，一直到農曆十五都是新年期間，這段時間是不可以難過流眼淚的，也不適合到醫院探病，若犯了這些過年禁忌，記得用開運除穢包，把穢氣趕走，以接納新年財氣、福氣。

▍拜天公的重要日子

每年有兩天是拜玉皇大帝的重要吉日，第一天在農曆臘月二十九，也就是小年夜這天，小年夜拜天公是為了感謝玉皇大帝庇佑自己平安度過一年；而第二個重要日子則是農曆的正月初九，這天為玉皇大帝的誕辰，新年期間拜天公，除了能為玉皇大帝祝壽外，同時也是祈求玉皇大帝庇佑自己接下來的一整年都能平安順利。

▍拜天公的祭祀供品

拜天公的供品主要以鮮花、敬茶、水果、素五牲、五菜等，簡單的素菜為主，鮮花可為花束、花盆、花籃等寓意良好的花，而水果則以五色水果為佳，代表五行能量充足。以素五牲、素菜祭祀，則有上天有好生之德、不殺生之意。

▍拜天公禁忌

1.祭祀前一律都要齋戒沐浴。

2.有「頂桌」和「下桌」的正式祭祀，「頂桌」一定是素食或水果，「下桌」牲禮中的所獻的全雞必需是閹過的公雞，鳳頭雞、白毛雞、母雞均不能用，以示對天公的尊敬。

3.簡單式祭祀供品一定是素食或水果，不可拜葷食。

4.燒給天公的金紙與其他神明不同，需用特製的大型「天公金」，外觀比一般金紙大一倍以上。

5.祭祀當日禁止屠宰。

6.不能曝曬女性的內衣褲及傾倒便桶，以免不敬。

7.忌男人揹水、做飯，可能影響健康運。

8.不可口出髒話穢語，以免褻瀆天公，受到處罰。