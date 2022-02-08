看好台灣半導體產業在2022年進入大多頭年代，產業投資前景續旺，新光投信董事長劉坤錫表示，台灣半導體產業自主性提高，以護國神山台積電(2330)而言，近幾年的設廠都盡力扶持國內廠，以提升自主供應能力，這也帶動國內半導相關耗材及設備廠營運被拉上來。因此，投資人在選半導體投資，台灣半導體的競爭優勢是相對較強的。

劉坤錫表示，疫情2020年3月開始肆虐，而這波台股卻也是自此起漲，台股大盤連漲2年後，市場憂心進入第三年可能拉回。因此，今年的選股策略相關重點，新光投信看好過去3次台積電在台股指數拉回期間的穩盤表現。

第一次是在2008年的金融海嘯後至2009年美國QE，台股在接連2009和2010年的連漲後，於2011指數拉回，結束前2年的上漲，跌幅達2成，但台積電卻是在當年維持正報酬約1成，此為第一次驗證。

第二次是在進入2012~2013年的歐債危機後，美國進行第二輪和第三輪的QE，台股在2013~2014連漲2年後，第三年的2015年又拉回1成，而當年而台積電含息報酬率達4%。

第三次經驗，則是2016~2017年的連漲後，2018年台股拉回8.6%，當年台積電正報酬1.7%。

劉坤錫表示，由歷史經驗顯示，台股在連漲後的整理，台積電表現相對抗跌，選大盤不如選台積電。同時，疫情加速數位轉型，AI、5G、HPC帶動新世代需求，車電強勁復甦，加上中美貿易戰短期內難以結束，導致多數廠商將生產重心移出中國，台灣半導體廠商，成為多國更加仰賴的生產供應鏈，推升台灣半導體產業在2021年進入一個強勁的成長格局，進而可延續到2023年。

新光投信看好台灣半導體產業在2022年進入大多頭年代，產業投資前景續旺，將於2月14日至16日募集「新光台灣全市場半導體精選30ETF證券投資信託基金」(00904)，追蹤台灣指數公司編制的「台灣全市場半導體精選30指數」，該指數採證交所最嚴謹的產業認定標準，從台灣全市場半導體指數成份股中，依發行市值排序取前30大公司為成份股，根據台指公司歷史回測資料顯示，半導體精選30指數於2021年漲幅達38.94%、優於半導體指數的26.78%，更勝過OTC報酬指數的32.65%、加權報酬指數27.06%。

新光台灣半導體30ETF基金經理人王韻茹表示，台灣半導體上游的矽晶圓、不論8吋或12吋矽晶圓都需求暢旺，預期2022年起將供不應求，且價格有機會持續上漲；而台積電引領台灣半導體，朝向先進製程、先進封裝等技術邁進，更引爆下世代全球半導體技術大戰，相關新領域的竄起，直接帶動半導體設備、耗材等資本支出相關廠商成長動能。

至於下游的封測，進入2022年旺季後，整體產能供給吃緊重現，不過，若廠商能掌握車電、伺服器等相關訂單，2022年營運成長動能無虞，而IC的載板，現階段訂單能見度高、產業前景最樂觀的領域，預計產業多頭可延續到2025年甚至到2026年。