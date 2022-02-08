新北今新增板橋一家4口確診，新北市副市長劉和然補充說明，確診的小女兒是北市某科大學生，寒假期間未到校，年假結束實習工作的公司要求快篩，6日快篩驗出陽性反應，7日醫院PCR陽性，強調她沒進公司上班、放寒假也沒到學校，對員工與學生沒有影響，在雙北2個打工的地方都已進行清消，感染源還在追查中。

新北市衛生局表示，目前4確診個案初步匡列個案接觸者共25人、18人居家隔離，除3名家人陽性外，11人陰性，11人檢驗中。