板橋一家4口確診 小女兒雙北2打工處均已清消 15:442022/02/08 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北今新增板橋一家4口確診，新北市副市長劉和然補充說明，確診的小女兒是北市某科大學生，寒假期間未到校，年假結束實習工作的公司要求快篩，6日快篩驗出陽性反應。圖為陸軍33化學兵群協助清消。（資料照，杜宜諳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北今新增板橋一家4口確診，新北市副市長劉和然補充說明，確診的小女兒是北市某科大學生，寒假期間未到校，年假結束實習工作的公司要求快篩，6日快篩驗出陽性反應，7日醫院PCR陽性，強調她沒進公司上班、放寒假也沒到學校，對員工與學生沒有影響，在雙北2個打工的地方都已進行清消，感染源還在追查中。 新北市衛生局表示，目前4確診個案初步匡列個案接觸者共25人、18人居家隔離，除3名家人陽性外，11人陰性，11人檢驗中。 新北一家四口染疫 確診女在北巿信義區會計事務所上班 北市信義區爆足跡 會計事務所員工確診 初五起連進公司3天 #新冠肺炎 #台灣 #板橋 #一家4口 #小女兒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 飼主確診住院毛寶貝安置旅館焦慮一周沒排便 新北動保處神救援 12:132022/02/08 生活 宏都拉斯總統確診 阿扁曝當年出訪非洲內幕：仍接受獻吻 09:022022/02/08 政治 開工確診！會計事務所實習生返崗快篩中鏢 急匡25人 15:272022/02/08 生活 台大女星戶籍遷大陸宣布「放棄台灣健保」 曝背後原因 10:532022/02/08 娛樂 「台灣最美飯店」嘉義市有3家 黃敏惠表揚讚：嘉義之光 14:182022/02/08 生活 港今保守估計800例確診 專家推斷「2週後恐破萬例」 15:262022/02/08 兩岸 日媒：台灣申請加入CPTPP 福島食品解禁是關鍵 11:532022/02/08 國際 中台灣元宵燈會打卡新亮點 絕美賀年花牆吸睛 13:512022/02/08 生活 日本政府證實：台灣已告知將解禁日本食品 11:032022/02/08 國際 BNT追加劑隨到隨打！北市今明開設9大快打站 10:202022/02/08 生活 差很大！接種高端皮膚癢給5千 打莫德納亡救濟金僅30萬 14:522022/02/08 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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