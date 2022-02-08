導演馬丁布爾布隆（左起）執導何曼杜立斯、皮耶迪拉登川普、艾瑪麥基演戲。（車庫提供）

耗資高達2000萬歐元（約6.37億台幣）的愛情史詩鉅片《艾菲爾情緣》，改編自「艾菲爾鐵塔」建造的幕後故事，描述19世紀法國知名工程師艾菲爾為了紀念舊愛而打造這座塔的經過，世界知名地標結合跨越階級的愛情故事，讓該片被譽為「法國版鐵達尼號」，電影也在法國熱賣並榮登2021法國片票房TOP3。

片中，讓艾菲爾念念不忘的舊愛「艾德利安」，由法國新銳女星艾瑪麥基（Emma Mackey）飾演，她因為在Netflix熱門影集《性愛自修室》飾演「梅芙威利」而全球走紅，這是她首度參演法國電影。艾瑪麥基受訪時透露，《性愛自修室》第3季和《艾菲爾情緣》的拍攝時間有重疊，當時她週間要拍《性愛自修室》、週末則要拍《艾菲爾情緣》的回憶戲，她說：「這2個月的生活有點精神分裂，但我沒有怨言，我對發生在我身上的一切感到高興。」

電影中的核心人物，19世紀法國知名工程師「艾菲爾」，由凱撒獎提名法國演技派男星何曼杜立斯 （Romain Duris）飾演。導演馬丁布爾布隆 （Martin Bourboulon）透露，何曼杜立斯是他心目中唯一的人選，「沒有其他演員試鏡這個角色，他實際上看起來不太像古斯塔夫艾菲爾，但何曼和我採取藝術創作的方式創造了我們自己的古斯塔夫。」因為該片是個浪漫的故事，他希望可以呈現出艾菲爾不為人知感性的一面。

艾菲爾跟艾德莉安在片中難分難捨，演員在片場的互動也相當有愛，談到對艾瑪麥基的看法，何曼杜立斯說：「她對這個遊戲（指表演）很有智慧，而且驚人地成熟。不論是正向的身體能量，或是戲劇性場景裡的純粹情感，她（表現起來）都同樣自在。」艾瑪麥基則回憶，她在2019年坎城影展首度遇到何曼杜立斯，影展結束後，馬丁布爾布隆邀請他們2人閱讀《艾菲爾情緣》的劇本，她說：「很快地，我跟何曼之間立刻就流露出化學反應了！」她也形容何曼杜立斯是「一位出色且經驗豐富的演員，謙虛、敏感且大方」。

《艾菲爾情緣》故事描述19世紀，法國政府要求知名工程師艾菲爾（何曼杜立斯 飾）為即將到來的巴黎世界博覽會設計一個壯觀的地標。原先只想設計地下鐵的艾菲爾，因為舊愛艾德莉安（艾瑪麥基 飾）的出現，讓他改變了念頭。將於本周五（11日）在台上映。