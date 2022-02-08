中市一位25歲陳姓女子原本只是感冒，最後竟演變成病毒性心肌炎，臨床症狀有呼吸短促、胸口壓迫感、且兩下肢水腫，經大里仁愛醫院胸部X光可見心臟擴大、兩側肋膜積水及肺水腫，緊急安排入住加護中心治療，兩周後出院轉門診追蹤治療，救回一命。

大里仁愛醫院心臟內科徐敏耀醫師表示，病毒性心肌炎是心肌受病毒感染引起局部性或瀰漫性發炎病變，有多種病毒可引起病毒性心肌炎，以引致腸道和上呼吸道感染的病毒最多見，科薩奇病毒A、科薩奇病毒B、艾可（ECHO）病毒、脊髓灰質炎病毒，為常見引致心肌炎的病毒，其他如腺病毒、流感病毒、副流感病毒、麻疹病毒、腮腺炎病毒、乙型腦炎病毒、肝炎病毒、帶狀皰疹病毒、巨細胞病毒、愛滋病毒以及可能的冠狀病毒等。

徐敏耀指出，病毒流行感染期約有5％患者會併發心肌炎，大多數患者經適當治療後痊癒，臨床徵候，輕者可無症状，重者可出現心臟衰竭、心因性休克和猝死。患者常在發病前1至3周有上呼吸道或腸道感染史，有如發燒、全身酸痛、咽痛、倦怠、噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，然後出現心悸、胸悶、胸痛或心前區隱痛、頭暈、呼吸困難、下肢水腫等。

徐敏耀表示，診斷病毒性心肌炎的主要依據，有發病前有腸道感染或呼吸道感染病史、心臟受損的臨床徵候、心肌損傷釋放的血清酶異常升高，其他輔助檢查顯示心肌損傷、病毒學檢查陽性等。

徐敏耀醫師叮嚀，一般感冒或腸道感染經治療二周後出現胸悶，氣促，下肢水腫，端坐呼吸喘等症狀惡化時，請儘速就醫檢查，可請醫師評估是否有心肌炎之徵候，及早診斷，早期治療。