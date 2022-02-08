苗栗縣大湖鄉薑麻園的李花已經初放，在霧氣的襯託下更顯空靈。（謝明俊攝）

苗130線通往大湖鄉薑麻園路段經常雲霧嬝繞。（謝明俊攝）

苗栗縣霧鄉三義通往九華山的櫻花已經初開。（謝明俊攝）

苗栗縣霧鄉三義交流道附近的芒花叢景緻特殊。（謝明俊攝）

今年冬季氣候水氣強盛，苗栗縣多個易生濃霧的賞花景點，經常是雲霧嬝繞，霧裡看花別有一番景緻，其中大湖鄉薑麻園連日大霧，適逢櫻花盛開、李花初放，吸引許多遊客前來體驗雲霧美景，賞花慢行，花季從春節一路開始，包括櫻花、李花及桃花，一波接著一波，另一個知名霧鄉三義，多處櫻花初放，加上芒花盛放，都值得遊客春遊一覽。

根據苗栗市玉清宮在今年春節大年初一所求得的國運籤中五穀籤，籤中明指今年的雨水相當充沛，印證今年入冬以來，尤其是春節連假期間，苗栗地區連日陰雨，甚至有間歇性大雨出現，頗符籤詩所示。

豐沛的水氣帶來濃厚的雲霧，苗栗幾處原本就容易出現濃霧的地區，例如，三義、銅鑼以及大湖鄉薑麻園山區，在春節連假期間，幾乎每天都是大霧籠罩，更增過年氣氛，其中，三義向來就有霧鄉之稱，而薑麻園位處8百公尺左右海拔山區，由於山脈為東西走向橫越在西部平地、山區交接處上，形成南北氣候分界點，只要冷熱交替季節，或是冷氣團北下帶來濕冷水氣，就容易出現雲霧嬝繞的美景。

薑麻園的霧景非常出名，甚至當地有民宿業者取名為「雲洞山莊」，就是因當地在一年四季都經常可見到雲海奇觀，尤其是冬春季節，更是經常身處雲霧圍繞之中。

薑麻園除了名產生薑以外，更遍植櫻花、桃、李、柚子及柑橘等水果，因此，從每年2月起，首先開放的櫻花、接續下來的李花、桃花，一路綻放到3月的柚子、柑橘，使得通往薑麻園的苗130線全線到處可見開花盛景。目前薑麻園櫻花已到盛開階段，李花也開始初放，喜歡享受霧裡看花美景的民眾，都可把握時機來此一遊。