疫情推升空運需求，桃園機場去（2021）年航空貨運量創281萬噸歷史新高，年增20％且連續兩年正成長。展望今年，在全球仍深陷海運塞港缺櫃及供應鏈失序情況下，機場公司將持續透過機坪彈性調度、優化空陸側貨運動線等措施，協助業者提升貨物處理量能，預估成長動能可望延續，全年挑戰289萬公噸。

鑒於全球疫情，醫藥生技冷鏈空運物流發展蔚為國際趨勢，機場公司為強化桃園機場航空貨運市場競爭力，2017年即主動組織機場貨運社群(TPE Cargo Community)，協助航空、地勤業者陸續取得國際航空運輸協會獨立醫藥物流驗證中心（IATA CEIV Pharma）認證。另因應Covid-19疫苗進口，擔任機場端單一窗口統籌疫苗通報，協調機場相關單位簡化輸入流程，自2021年3月3日首批疫苗抵台至2021年底，共順利協助疫苗進口56次3803萬劑，務求順利快速入境以供應國人施打需求。

機場公司指出，2021年桃園機場貨運吞吐量位居亞洲前四大，此一佳績有賴行政院、交通部、中央疫情指揮中心以及桃園市政府在防疫整備及機場營運上的大力協助，使桃園機場得以正常運作，在國際製造業供應斷鍊、海運塞港的艱困挑戰下，維繫台灣出口成長動能。

疫情期間，各航空公司機動調節客、貨機運力運能。根據機場公司統計，疫情前(2019年)每週貨機起降約500架次僅佔三成，2021年貨機 (含客機純載貨) 起降架次較2019年同期增加近3倍，達約1900架次。面對貨機起降架次與貨量的增加，機場公司積極調度機場空側停機坪以增加貨機運作效率，並協調集散站與物流業者投入資源優化理貨作業，在進出口尖峰時段配合航空警察局共同疏導貨運區車輛進出秩序，以維持整體航空貨運作業順暢。未來客運載貨航班數量若持續成長，機場公司也將彈性調度空側資源因應。

根據IATA（國際航空運輸協會）預估，2022年全球空運貨量將持續成長，年增幅達4.9％。為因應未來發展所需，機場公司持續攜手貨運園區業者推動擴建與冷鏈等相關基礎設施，其中ROT廠商「華儲」已於去年5月完成「進口倉擴建工程」，增加逾1600坪的空間，以及15％的進口貨物處理能量；另一家BOT廠商「遠雄自貿港區」刻正進行二期園區興建計畫，其中的冷鏈專倉預計於2023年第二季完工，有助桃園機場建立完整冷鏈物流供應鏈，帶動溫控物流產業發展。配合桃園航空城區段土地徵收後的規劃與開發，新貨運園區與第二自由貿易港區等計畫也持續進行，搭配第三跑道的完工時間，在2030年開始陸續啟用，朝2040年達到貨運處理量402萬噸的目標前進。