台灣浩鼎（4174）8日公布，其花費半年自製新冠肺炎疫苗BCVax，在動物實驗中證實，可引發多達百萬的高效價抗體，並對多種新冠病毒（SARS-CoV-2）變種均產生一定中和效果；浩鼎已於7日向美國專利商標局（USPTO）提出專利申請（Provisional Patent Application），並力拼明年底完成三期臨床。

董事長張念慈表示，目前全球雖有近400支疫苗開發中，其中有23支疫苗已上市，但整體來看，都不是非常理想的疫苗，因此，浩鼎即使起步晚，但仍很有競爭力。

就初步規劃，浩鼎的新冠疫苗將在今年年中申請人體臨床（IND)，一期在台灣做，約幾百人；二期約1千人左右，會在台灣和少數海外地區執行，三期臨床則要在南美洲、非洲、亞洲落後國際家等疫苗覆蓋率不高的地區執行，預計收案2萬人，明年底完成。

研發長賴明添指出，BCVax採用蛋白重組技術，主要著眼於理想疫苗條件，必須安全、副作用低、強而有效的佐劑可大幅提高T細胞免疫反應，讓免疫力不佳者接種，亦可引發抗體反應，產生保護作用；此外，穩定性佳、生產技術成熟和冷鏈門檻低，便於保存、運送和普及，亦不可少。蛋白重組疫苗技術成熟，完全符合上述條件，也是目前全球仍在研發中疫苗最常採用方式。

BCVax的組成，在抗原部分，是以Delta三聚體天然結構的棘蛋白為主，佐劑則是改良自OBI-821，做成奈米微顆粒劑型，取名ISCOM（immune stimulating complex）；在動物實驗中驗證了它會產生高效價IgG抗體，而且引發的免疫反應傾向Th1，預期亦可引發較強的T細胞反應，有助病毒清除。

浩鼎專案經理楊明臻博士亦分析了BCVax對新冠病毒的原始株及Alpha、Beta、Gamma、Delta、Omicron等各種變種病毒所產生的效果，證明除了對Delta病毒株有更好的中和效果，尤其在獨家開發的佐劑ISCOM的優勢下，對其它變種如Omicron也都產生了高效價的中和抗體效果。此外，它的穩定度、臻於成熟的生產製造方法、在攝氏2～8度冰箱冷藏條件下即可保存、運送等，都是BCVax的特點。

張念慈強調，BCVax雖然投入時間較晚，但具有其優勢，是由浩鼎獨力開發完成，並以最快速度、向美國提出專利申請。浩鼎對未來BCVax發展策略，採取完全開放態度，樂於和各方合作，在新冠肺炎未消除、甚至流感化、常態化的威脅下，希望大家基於民生與國防需要，結合中下游，一起打造一支真正代表台灣生技實力的國產疫苗。