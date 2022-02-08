太羨慕了，刮完真的立刻來富。彰化和美鎮立富彩券商行在6日春節假期最後一天，刮出「2000萬超級紅包」二獎200萬元加BMW休旅車一台，中獎幸運兒是名50多歲中年男子，彩券行接獲好消息，當晚就在店門口放鞭炮慶賀。

彩券行負責人吳達盛開心表示，周日晚間接獲台彩致電通知店內幸運開出「2000萬超級紅包」刮刮樂二獎，高興地立刻去買鞭炮來放。

和美鎮福德宮是地方信仰中心。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

吳達盛笑說，真的是有拜有保庇，平常就會到鎮上的福德宮拜拜，祈求土地公保佑讓彩券行生意興隆，過年期間當然也要前往拜拜祈福，沒想到土地公真的有求必應，幫助客人實現刮出大獎的願望，美夢成真。

和美鎮立富彩券行在春節連假最後一天，大年初六幸運刮出200萬元刮刮樂獎金，中獎人還可再獲贈一輛BMW休旅車，業者昨天開心在臉書分享好消息。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

彩券行業者7日一早將店內刮出200萬元大獎還附送BMW休旅車的好消息，分享在和美在地臉書社團，引發鎮民熱烈討論，紛紛留言恭喜，也有人嘆息「去錯間」與財神爺擦身而過。

和美鎮福德宮是地方信仰中心，彩券行吳姓業者笑說有拜有保庇，真的幸運刮出大紅包。（謝瓊雲攝）

一名資深壽險業務員就扼腕說，她平時也都固定會去土地公廟拜拜，刮出200萬元二獎當天，因為是開工日，也專程去立富彩券行消費討個好彩頭，只可惜買得是彩券，沒有搶刮刮樂。