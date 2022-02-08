國內中小學營養午餐會用到日本福食嗎？教育部表示，營養午餐應優先採用中央農業主管機關認證之在地優良農業產品，教育部將持續督導縣市政府及學校採用國產可溯源午餐食材，落實學校驗收機制。

依據《學校衛生法》第23條第2項規定：「學校供應膳食其食材應優先採用中央農業主管機關認證之在地優良農業產品」。

基於此原則，教育部表示，學校午餐契約範本明訂食材採購應配合政府推動學校午餐採用國產可溯源食材政策，優先採用具三章一Q標章標示食材，其中肉類與蛋類一律採用國產在地具CAS台灣優良農產品標章或TAP產銷履歷農產品標章，或國產生鮮豬肉追溯、國產生鮮禽肉溯源、台灣雞蛋溯源或國產洗選鮮蛋溯源之產品；肉類加工（再製）品應採用「肉品原料來源」為國產在地之優良產品。

教育部說，藉由跨部會協商，提高生鮮農產品及加工品每年抽查件數，加強源頭控管、加倍查驗，確保食材來源符合規定，以照顧學童用餐安全。