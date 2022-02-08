受惠於到法國國內市場強勁活動推動，法國巴黎銀行周二公布2021年最後一季淨利優於預期。

該行上季淨利來到23.1億歐元(約26.3億美元)，高於分析師預期的20.5億歐元。

該法國銀行的年度資料也讓人感到意外，去年淨利為94.9億歐元，超過預期的89.2億歐元。

法國巴黎銀行在聲明中表示，2021年全年受到經濟活動增加的推動，國內市場的業績獲得非常明顯的提升。執行長Jean-Laurent Bonnafe說，2021年獲利能力增加和有形股本回報率(ROTE)達到10%，都是本行長期策略和轉型努力的成果。

法國巴黎銀行還表示，希望到2025年能實現超過11%的有形股本回報率。

在公布業績之際，市場正在考量歐洲央行(ECB)加息的可能性，這將支撐許多歐洲銀行的利潤率，這些銀行長期以來一直抱怨低利率的環境。

法國巴黎銀行在過去12個月股價上漲約46%。