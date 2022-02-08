總榮新竹分院內科部主任黃政斌在門診中發現，許多病患到腎臟科求診時，主訴的症狀之一就是腰背痛，與一般肌肉受傷的腰背痠痛並不同，提醒民眾造成下背痛的原因很多，若有坐起來就痛，躺下就改善，疼痛加重且持續數天，或皮膚有起疹子或水泡，都是下背痛的症狀，都要盡速就醫。

黃政斌最近遇到2個特殊案例，1名86歲阿婆被照顧的外籍看護發現，阿婆只要從床上坐起來就表情痛苦，直說背痛、很痛，被家人送來就醫時，從X光發現阿婆的腰椎有兩節發生壓迫性骨折。

黃政斌說，阿婆的下背部痛，係原本完整的腰椎骨因為骨質疏鬆，脊椎骨塌陷，造成骨頭疼痛或壓迫到神經造成嚴重疼痛。

另外，有位55歲中年男子，右側腰部疼痛很多天，擦藥膏、吃止痛藥都沒改善，甚至擦疼痛藥膏都擦到破皮了才來就醫。

黃政斌聽到病患說皮膚都破皮了，翻開背部發現，類似水泡狀疹子長在背部，原來這是帶狀皰疹引起的神經痛。

黃政斌說，這種疼痛也常表現出嚴重疼痛，有些個案在疹子出現之前就開始疼痛，因為是神經受到帶狀皰疹感染引起疼痛，因此任何的姿勢變化都不會減輕疼痛。

黃政斌指出，除了腎結石或輸尿管結石引起的腎臟痛，或腎盂感染引起的痛外，民眾要注意突然發生的背痛或劇烈背痛，或有血尿、發燒、畏寒、顫抖、噁心、嘔吐等症狀，應該都要盡速就醫。