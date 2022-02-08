因應Omicron本土疫情持續延燒，麗寶集團旗下名軒開發(1442)為了讓消費者看房更安心，於今日上午安排集團旗下麗星診所直接到總銷近200億的「名軒海樂地」銷售中心現場以及工地替同仁進行快篩，總共450名，結果全數陰性。

名軒開推出近8000坪的淡海造鎮案「名軒海樂地」，位於淡海輕軌綠線崁頂站旁，規劃1＋1至3＋1房海灣輕軌俱樂部宅，總價在800萬到1400萬，打造六千坪俱樂部生活，總銷188億元，預計在2023年完工交屋。

麗寶表示，除了建案現場同仁做快篩，麗寶集團為了嚴防Omicron以及守護全體同仁的健康，採取積極預防措施，已經在開工日當天安排旗下麗星診所到公司總部替同仁全面快篩，結果全數陰性。

麗星診所推出企業快速抗原檢測服務，可以直接到企業所在地做抗原快篩檢測，預防群聚。目前已經服務多家企業，包含知名電商以及多家超過600名員工的企業等等。另外集團旗下的麗寶醫事檢驗所在2021年就通過衛福部疾管署核准為「嚴重特殊傳染性肺炎」指定檢驗機構，加入檢驗國家隊的一員，一般大眾可以透過預約方式，不需要進醫院即可做核酸檢測。