國道車頂箱爆開砸向後方擋風玻璃 高速噴飛成驚悚血滴子（取自記者爆料網）

國道車頂箱差點成為血滴子！有網友日前行駛在國道3號接近快官交流道時，發現1個大型黑色物體從前方轎車車頂爆開，並朝他的擋風玻璃飛來、狠狠砸中，事後才得知該物竟是車頂箱，當時車頂箱疑似抵擋不住風壓而整箱掀開，大型車殼直接砸中許多車，驚悚影片曝光。

臉書「記者爆料網」日前發表1則影片，影片中1輛轎車行駛在國道三號北上接近快官交流道時，在中線車道好端端地行駛著，突然從前方車道冒出1個黑色大型物體，該物體一路翻滾並砸中轎車的擋風玻璃在往後方去，路上還有不少散落的車體零件，而據悉該黑色物體就是車頂箱。

有網友日前行駛在國道3號接近快官交流道時，發現1個大型黑色物體從前方轎車車頂爆開，並朝他的擋風玻璃飛來、狠狠砸中，事後才得知該物竟是車頂箱。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

肇事轎車行駛在國道上車頂箱因不明原因爆裂，箱子直接飛離車身；遭砸中擋風玻璃的駕駛驚呼若是力道再大一點，車頂箱就會直接砸破玻璃；而車頂箱在高速行駛過程中，確實有可以因無法承受高速風壓，鎖扣脫落造成飛離，不少車主因此會加裝繩子固定，但這起事件的真正原因仍待調查。

其他網友留言說「馬力歐，賽車丟烏龜唷」、「這又要掀起車頂箱品質大戰了」、「這不算爆開吧，明明就是掀開」、「車頂箱，車頂帳這類的能不裝就不裝，遇到側風容易搖晃就算了，萬一固定鎖鬆脫，立馬變成大型血滴子」、「看到這樣我不打算安裝了，有些人裡面也沒放東西單純耍帥心態罷了」。