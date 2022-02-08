陳水扁涉二次金改 審判長退休 高院合議庭重組 16:112022/02/08 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 承審前總統陳水扁涉犯二次金改貪汙案的審判長葉騰瑞退休，台灣高等法院8日重新分案。本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 承審前總統陳水扁涉犯二次金改貪汙案的審判長葉騰瑞退休，台灣高等法院8日重新分案，用人工抽籤方式辦理分案，原受命法官陳芃宇任審判長，陪席法官古瑞君及黃翰義，不過本案先前已裁定停審至今。 2015年1月5日扁聲請保外就醫獲准後，隨即向法院聲請停止審理相關未定讞案件；法官裁定對扁涉及的二次金改、國務機要費、隱匿國家機密案等5件官司停止審理。 黑鷹撞山參謀總長沈一鳴等8人殉職 懲戒結果出爐 蔚來傳出考慮在新加坡二次上市 #審判長 #金改 #二次金改 #陳水扁 #合議庭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 石原慎太郎過世 陳水扁：台日友好關係最大損失 21:112022/02/01 政治 林秉樞羈押禁見 抗告盼回家過年 04:102022/01/28 社會新聞 陳水扁PO泛黃舊照 「陳致中出生前12天」吳淑珍挺孕肚喜悅藏不住 13:232022/01/24 政治 太陽花佔領行政院濺血 北市警二審賠更多 判決理由出爐 13:052022/01/27 社會 本土社團發動連署 呼籲蔡英文下令特赦陳水扁 13:162022/01/23 政治 新店隨機殺人 王秉華逃死改判無期徒刑延押2月 08:402022/01/28 社會 為拿第2分診斷證明 陳水扁棄高雄長庚到義大醫院打第3劑 10:162022/01/20 政治 新店隨機殺人逃死 自誇「演神」還霸凌室友餵馬桶水 11:512022/01/20 社會 林秉樞看守所過年「沒錢沒菜」 怨父親小氣 08:382022/01/29 社會 外來郵件進北京 二次安檢今上路 04:102022/01/25 產業財經 陳致中PO一張合照 意外曝光媽媽吳淑珍、陳水扁現況 22:342022/01/31 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。