承審前總統陳水扁涉犯二次金改貪汙案的審判長葉騰瑞退休，台灣高等法院8日重新分案，用人工抽籤方式辦理分案，原受命法官陳芃宇任審判長，陪席法官古瑞君及黃翰義，不過本案先前已裁定停審至今。

2015年1月5日扁聲請保外就醫獲准後，隨即向法院聲請停止審理相關未定讞案件；法官裁定對扁涉及的二次金改、國務機要費、隱匿國家機密案等5件官司停止審理。