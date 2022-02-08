國內最高學府台灣大學，是許多人夢想中的學校，不過若為了進台大而重考到底值不值得？有網友好奇詢問，他的學霸朋友原本已經考上醫學系，卻果斷決定重考，有過來人點出背後關鍵原因，讓眾人直呼很值得。

這名網友在《PTT》表示，他有一個朋友本來考上陽明醫學系，但是為了想要進台大而重考，因此晚了幾年才讀大學，好奇詢問「為了進台大多考一年真的值得嗎？」貼文一出引起熱議，竟有不少人覺得值得。

網友紛紛回應「如果人脈都是台大派的，應該很值得」、「值得吧，晚幾年工作其實沒差」、「如果有機會考得上的話就值得」、「柯文哲也重考」、「不然阿扁重考幹嘛」、「大學值得啦，前提是考上+不是冷門科」。

不過也有人認為「看什麼系吧」、「考上值得，問題是一定考得上嗎」、「看個人，沒有對錯，但我的話根本不會去重考」、「陽明不是差不多嗎？」、「不值得，少賺一年的錢」、「除非想當台大院長，不然沒差」。

有過來人點出，會認為進台大值得的主要原因，應該在於可以認識人脈，對於未來工作多少都有幫助，反正職場上大家的年紀本來就不盡相同，所以若是有長遠考量和規劃，晚個一年也不會跟別人差太多，因此覺得值得。